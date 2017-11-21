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На военно-техническом факультете БНТУ прошел день открытых дверей

21 ноября 2017 07:06
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Новости Беларуси. Двери для абитуриентов открыты. На военно-техническом факультете БНТУ прошел день открытых дверей. Более 400 потенциальных будущих курсантов из различных уголков нашей страны приехали в гости в ведущий инженерно-технический ВУЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учебных аудиториях прошли показные занятия, демонстрировался фильм о современных успехах факультета, была развернута выставка стрелкового вооружения, военной техники, вещевого имущества и технические тренажеры обучения.

На военно-техническом факультете БНТУ прошел день открытых дверей-1

Александр Герасимюк, начальник военно-технического факультета Белорусского национального технического университета:
Что привлекает на военно-техническом факультете – то, что мы готовим специалистов по ремонту и обслуживанию автомобильной техники, бронетанкового вооружения, специалистов-офицеров инженерных войск, военных финансистов, а в том числе специалистов промышленного и гражданского строительства.

В завершении военнослужащие организовали концерт, продемонстрировали приемы рукопашного боя, а кинологи с собаками показали, как производится осмотр клади с целью обнаружения взрывчатых веществ. Традиционно дни открытых дверей проходят два раза в год – в ноябре и в феврале.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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