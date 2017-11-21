Новости Беларуси. Двери для абитуриентов открыты. На военно-техническом факультете БНТУ прошел день открытых дверей. Более 400 потенциальных будущих курсантов из различных уголков нашей страны приехали в гости в ведущий инженерно-технический ВУЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учебных аудиториях прошли показные занятия, демонстрировался фильм о современных успехах факультета, была развернута выставка стрелкового вооружения, военной техники, вещевого имущества и технические тренажеры обучения.