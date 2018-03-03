«На весну, конечно, эта погода не похожа». Оранжевый уровень опасности в Беларуси продлен до 4 марта

Новости Беларуси. Более 1000 единиц техники работает на расчистке дорог в Беларуси. В Гомельской области введен специальный план «Снежные заносы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего непогода затронула юго-восточную часть страны: местами высота снежного покрова превышает 40 сантиметров. Только в Речице за сутки выпало полторы декадные нормы осадков. В области произошло более 50 ДТП.

Работники коммунальных служб: Прилично снега. Природа, вы знаете, любит такие сюрпризы преподносить. Зима была какая в начале января? Дождливая: дождь, дождь, дождь. Должно свое возвращаться, правильно?

На весну, конечно, эта погода не похожа. Но уютно, снежок идет. Дорога чистится. Во дворах немного занесло, так почистим лопаткой.

Из-за сильного снега на 4 марта в Беларуси также объявлен оранжевый, предпоследний уровень опасности.