«На ваших улицах учим всю страну». Президент Беларуси посетил Белыничский район. Как его встретили?

Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – добросовестному подходу к делу. Спрос на продукцию белорусского производства высокий, но есть вопросы к исполнению. Отсюда предложение Президента: 2024-й объявить Годом качества. Как работать на успех, главе государства продемонстрировали сразу на нескольких примерах жители агрогородка Вишова. Здесь реализуют пилотный проект по применению различных доступных технологий ремонта дорог. Опытом готовы поделиться со всей страной. С хозяйским подходом в агрогородке возводят и молочно-товарные фермы. А на местном участке по выращиванию рыб ценных пород уже готовятся к расширению производства. Подробности в репортаже нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

– Паважаны Аляксандр Рыгоравiч, вiтаем вас на Магiлёўскай зямлi.

– Калi ласка, гэтыя кветкi для вас!

– Дзякую! А гэтыя для вас!

Сегодня борт номер один приземлился по адресу передового опыта – Могилевская область, Белыничский район, агрогородок Вишов. Известное в стране хозяйство «Родина». Подходящая локация, где можно решить, как должна выглядеть вся Родина. Алфавит для аграриев – мелиорация. Только так можно противостоять эрозии почв и засушливому лету.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сейчас показываем прилизанные тут дома. Хорошо сделали, для людей показать жизнь. Но вот за околицей ужасная ситуация. Это нам везде надо напрягаться. Мелиорация. Надо благоустроить. Тут же десятки гектаров за усадьбами и вдоль речушки: пойменные, припойменные земли. Климат у нас становится суше и суше. Но эти земли-то обводненные – их надо приводить в порядок и распахивать. Отвратительно мы занимались культурой земледелия, отвратительно, поэтому надо это все наверстывать, надо возвращать.

График у Президента плотный. Что называется, сегодня в полях. Буквально на прошлой неделе было два важных совещания. В том числе по образованию. От многого из советского опыта зря отказались. Все соглашаются. И ничего не делают. Глава государства уже неоднократно настаивал – вместо философии иждивенчества школа должна учить любви к труду.

Александр Лукашенко:

Надо попросить города, учащихся. Как мне докладывал Назаров в Александрийском: посеяли лук, давно его выкопали, положили как обычно на поверхности, а его нужно было уже давно собрать и положить в хранилище. Ждут чего-то. Неужели школьников нельзя было попросить собрать, чтобы помогли 50 гектаров убрать этого лука?

Повысить престиж села и рейтинг аграрной отрасли, придержать отток жителей и создать инфраструктуру для удобной жизни белорусов по всей стране. Эти проблемы остро стояли на заре обретения независимости. Президент дал четкий посыл. Спасем деревню – сохраним страну. С 2005 года началась госпрограмма возрождения и развития села. Среди агрогородков первопроходцем называют Езеры на Могилевщине. Туда в свое время прибыл с инспекцией Президент.

Была в сегодняшнем визите и незапланированная остановка. Общение с людьми. Увидев Александра Лукашенко, жители агрогородка – те, что не на работе, а это пенсионеры и мамы в декрете, обступили главу государства. Что тут говорить? Тут надо слышать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Видишь, сколько у тебя рабочей силы? Тебе помощь в кукурузе. Добрый день!

– Здравствуйте, Александр Григорьевич!

– Такая честь нам выпала, что вы к нам приехали.

– Никакой чести.

– Спасибо вам большое!

– Никакой чести!