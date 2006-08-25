На уроках теперь не пишут, а печатают

Домашние задания учителю приносят не в тетрадях, а на дискетах. Компьютер - новый способ общения и образования школьников.

:Бывшей школе № 176 исполнилось 20 лет. В сентябре "новоиспеченная" гимназия с информационно-педагогическим уклоном откроет двери первым ученикам - пятиклассникам. Заместитель директора по воспитательной работе Людмила Крукович рассказала, что сюда поступили лучшие ребята. Их средний балл 9-10. В этом году конкурс в гимназию был приблизительно три человека на место.



Три компьютерных класса. Каждый рассчитан на двенадцать человек. Раз в неделю здесь будут работать по программе европейского стандарта компьютерной грамотности.

С помощью компьютеров, говорит педпгог-психолог Александр Харлап, обрабатываются психодиагностические методики и используются психокоррекционные методики развития. А после уроков ребята от 6 лет и старше любят приходить сюда, просто чтобы поиграть.

Заместитель министра образования Беларуси Казимир Фарино отметил, что перед педагогами, применяющими современные компьютерные технологии, стоит задача создать методы для того, чтобы ученик, имеющий доступ к огромному потоку информации, рос не только образованным, но и гуманным. Использование компьютера в образовании должно стимулировать и учителя и ученика к творчеству и новаторству.