Прямой эфир

На улицы Бишкека вышли милиционеры, которые требуют отставки главы МВД

19 апреля 2010 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Около 300 человек собрались у здания Министерства обороны. Они требуют отставки исполняющего обязанности главы МВД Болотбека Шерниязова.

А утром было неспокойно в пригородах столицы. Мародёры пытались захватить 700 гектаров земли. По некоторым данным, в драках между хозяевами и хулиганами погибли два человека, есть раненые. Получив отпор от крестьян, демонстранты вооружились палками и арматурой и отправились в центр города. По пути толпа подожгла несколько машин и закидала камнями здание милиции. И только у черты города правоохранителям удалось её остановить.

Многочисленные митинги в поддержку Курманбека Бакиева и его семьи проходят в Джалал-Абаде. На центральной площади города собрались около тысячи человек. Люди выступают против временного правительства.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 апреля 2010 13:53

Юбилейные медали к 65-летию Победы вручают в канун праздника белорусским ветеранам

19 апреля 2010 13:50

Сотрудничество между Белорусской православной церковью и органами госуправления должно стать еще более плодотворным

19 апреля 2010 13:44

Александр Лукашенко 20 апреля примет участие в совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания