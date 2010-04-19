На улицы Бишкека вышли милиционеры, которые требуют отставки главы МВД

Около 300 человек собрались у здания Министерства обороны. Они требуют отставки исполняющего обязанности главы МВД Болотбека Шерниязова.

А утром было неспокойно в пригородах столицы. Мародёры пытались захватить 700 гектаров земли. По некоторым данным, в драках между хозяевами и хулиганами погибли два человека, есть раненые. Получив отпор от крестьян, демонстранты вооружились палками и арматурой и отправились в центр города. По пути толпа подожгла несколько машин и закидала камнями здание милиции. И только у черты города правоохранителям удалось её остановить.

Многочисленные митинги в поддержку Курманбека Бакиева и его семьи проходят в Джалал-Абаде. На центральной площади города собрались около тысячи человек. Люди выступают против временного правительства.