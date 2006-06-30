На улицах столицы выросли зеленые <зубры> и <матрешки>

Чем меньше времени остается до празднования Дня Независимости, тем более красочным становится Минск. Столичные оформители вывешивают флаги, растяжки и панно. Много работы и у специалистов <Минскзеленстроя>.

На одной из клумб вдоль проспекта Держинского появились <зубры>. Только не настоящие - их создали столичные озеленители. Над цветочными скульптурами работа велась несколько недель. Озеленители очень рады, что успели именно ко Дню Независимости. На другом газоне установили <матрешек>. Это тоже хороший вариант создать веселое настроение минчан и гостей столицы. К праздничным дням сюрпризы готовят в каждом районе города.

Основные мотивы цветочного украшения - элементы белорусской природы и национального орнамента. Озеленители говорят, что новинок будет много. Уже посажено около двух миллионов цветов, и работы продолжаются. Один из самых трудных объектов для озеленения - площадь Независимости. Цветы высаживали по мере завершения работ строителей подземного города. Да и погода не благоприятствовала - ночью холодно, а днем тридцатиградусная жара. 3 июля минчан и гостей столицы будет возможность оценить усилия озеленителей.