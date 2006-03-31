На улицах столицы станет тише

В Минске на территориях, которые непосредственно прилегают к автомагистралям, повышен шумовой фон. В 93 процентах случаев специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии зафиксировали превышение предельно допустимого уровня шума. В список наиболее неблагополучных по акустическому загрязнению попали проспекты Независимости, Партизанский, Дзержинского, улицы Денисовская, Сурганова, Филимонова, Притыцкого, Долгобродская, Железнодорожная, Орловская, Хоружей, Московская, Коласа. По мнению специалистов, в сложившейся ситуации необходимо направить основной поток грузовых машин, который идет по столичным магистралям, на кольцевую дорогу, перераспределить движение автомобилей в черте города, установить защитные экраны, усовершенствовать дорожное полотно.