На улицах городов и поселков Беларуси появляются первые атрибуты избирательной кампании

В самых людных местах стоят трибуны, где вот-вот появятся лица претендентов на депутатский мандат. Сегодня началась процедура регистрации кандидатов в депутаты, после чего стартует агитация.

Владислава Ивановна – неудобный избиратель. Требовательный. Главу сельсовета и местного депутата держит в тонусе. Живет в местечке под Минском с 1980 года. Но даже она говорит – сейчас подвижки на лицо. Дорогу заасфальтировали, перебои с освещением и водой в прошлом. А скоро, благодаря общим с депутатом усилиями, появится медпункт, где будет физиолечение. Но свой «диагноз» местной вертикали суровая, но справедливая женщина уже поставила.

Владислава Тарасенко:

Мы все всегда по любому вопросу обращаемся к нашему депутату. И он никогда никому не отказывает. Я считаю, что в последние годы сделано очень много у нас в Тарасово — благодаря этим инициативным хорошим людям

Инициативные люди чаще других идут в депутаты. До местных выборов осталось 40 дней. И выдвижение возможных кандидатов как раз завершилось. Глава Центризбиркома озвучивает цифры.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Выдвинуто 25 474 потенциальных кандидатов, что составляет по Республике Беларусь по 1,2 человека на округ.

Конкуренция между потенциальными кандидатами стала жёстче как раз за счет сельских советов. Здесь предложение кандидатур превышает спрос на них. Заявок подано на 2 тысячи больше, чем требуется.

Сейчас требуется время для проверки каждого претендента. В территориальных комиссиях идет кропотливая работа: изучают биографию человека, декларацию о доходах и достоверность подписных листов.

Наталия Малькевич, председатель территориальной избирательной комиссии Ждановичского сельского Совета депутатов 26-го созыва:

После проверки всей информации мы их регистрируем одновременно, в один день, чтобы создать равные условия для агитации.

Сбор подписей — самый распространенный способ выдвижения. Им воспользовались больше половины кандидатов. Треть выдвиженцев от трудовых коллективов. Есть и россияне – их 29 человек.

Владимир Мяделец, председатель Витебской областной избирательной комиссии:

Статья 58 Избирательного кодекса РБ допускает участие граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, в выборах.

Политические партии представили вдвое больше кандидатов в депутаты местных Советов 26-го созыва по сравнению с прошлыми выборами. Некоторые, например, партия зеленых, участвует в выборах впервые.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Представительность партий гораздо разнообразнее, чем в 2007 году. В этом году 13 политических партий участвовало в выдвижении кандидатов в депутаты, в 2007 году было 8 политических партий, хотя партий тогда было гораздо больше. То есть, они оценили преимущества упрощения избирательного законодательства.

Сразу после регистрации стартует предвыборная агиткомпания — время, когда кандидат должны убедить избирателей, почему именно он достоен стать обладателем депутатского мандата.