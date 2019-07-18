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На ул. Короля в Минске отдают полезные вещи просто так

18 июля 2019 20:24
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Новости Беларуси. Забота о ближнем. Бесплатный магазин появился во дворе на улице Короля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На ул. Короля в Минске отдают полезные вещи просто так-1

Идею реализовали местные жители. На импровизированных стеллажах можно оставить одежду, посуду, книги, инструменты, в общем, всё, что не нужно самому. Взамен – взять понравившиеся вещи.

На ул. Короля в Минске отдают полезные вещи просто так-4

Причём ту же литературу после прочтения, можно вернуть обратно на полку.

На ул. Короля в Минске отдают полезные вещи просто так-7

# Благотворительная акция # общество # Фотофакт

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