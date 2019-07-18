На ул. Короля в Минске отдают полезные вещи просто так

Новости Беларуси. Забота о ближнем. Бесплатный магазин появился во дворе на улице Короля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Идею реализовали местные жители. На импровизированных стеллажах можно оставить одежду, посуду, книги, инструменты, в общем, всё, что не нужно самому. Взамен – взять понравившиеся вещи.