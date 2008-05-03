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На учёте в Беларуси - более 6,5 тысяч воинских захоронений

03 мая 2008 07:54
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Их количество с каждым годом растёт. За 12 последних лет с воинскими почестями было перезахоронено более 16 тысяч павших защитников Отечества. Совместно с военными комиссариатами республики установлены имена более 50 тысяч бойцов. В этом году масштабные работы будут вестись на 113 объектах  во всех регионах страны. И традиционно в канун дня Победы Министерство обороны примет участие в наведении порядка на мемориалах погибшим воинам.

В частях пройдут торжественные собрания с ветеранами, к подножию памятников лягут венки. Сегодня на базе 120-й отдельной механизированной бригады министр обороны Леонид Мальцев примет участие в научно-практической конференции, посвященной итогам великой Победы.
# общество

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