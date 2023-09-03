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На учениях ОДКБ в Беларуси медики отработали эвакуацию раненых

03 сентября 2023 15:07
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2,5 тысячи военнослужащих, более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. На полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей продолжается практическая часть масштабных учений ОДКБ «Боевое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На учениях ОДКБ в Беларуси медики отработали эвакуацию раненых-1

Одними из первых на учениях были задействованы войска радиационной, химической и биологической защиты. Недавно созданное специальное формирование, в которое включены и службы медицинского обеспечения ОДКБ, отработали помощь оказавшимся в очаге биологической угрозы. 

На учениях ОДКБ в Беларуси медики отработали эвакуацию раненых-4

Впервые проходило и практическое взаимодействие военных с Министерством здравоохранения. Вот такую картину можно было наблюдать рядом с Брестской областной больницей. Туда в спешном порядке силами медицинской роты из вертолета эвакуировались раненые бойцы. 

На учениях ОДКБ в Беларуси медики отработали эвакуацию раненых-7

Игорь Авдей, старший офицер 1-го отдела военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси: 
Раненые, которые не могут быть в данный момент эвакуированы, направляются в больницу, где после диагностики и осмотра им оказывается медицинская помощь, они госпитализируются до момента стабилизации состояния и возможности эвакуации дальше. 

На учениях ОДКБ в Беларуси медики отработали эвакуацию раненых-10

Данные действия отрабатывались в ходе спецучения «Эшелон». Оно одно из четырех составных «Боевого братства». Акцент делается на материально-техническое обеспечение коллективных сил оперативного реагирования. 

# Военные учения # общество # Фотофакт

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