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На учебных армейских полях Беларуси завершилась активная фаза совместной штабной тренировки

30 июля 2011 13:30
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Она проводилась по поручению Президента Беларуси, главнокомандующего вооруженными силами страны. Все этапы контролировали представители Государственного секретариата Совета Безопасности.

В ходе маневров было оценено качество управления, готовность сил немедленного реагирования к выполнению задач, способность дежурных сил и средств ПВО отражать внезапные удары с воздуха. Цели тренировки достигнуты. Участники показали отличную подготовку и слаженность действий. Все контрольные стрельбы выполнены успешно.

В настоящее время соединения и воинские части возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Мальцев, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:
Создана обстановка, максимально приближенная к реальной. Велось огневое поражение с поддержкой авиации.
Проверка завершена. Естественно, будет проведен анализ и результаты доложены главнокомандующему.

# общество # Белоруссия

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