На учебных армейских полях Беларуси завершилась активная фаза совместной штабной тренировки

Она проводилась по поручению Президента Беларуси, главнокомандующего вооруженными силами страны. Все этапы контролировали представители Государственного секретариата Совета Безопасности.

В ходе маневров было оценено качество управления, готовность сил немедленного реагирования к выполнению задач, способность дежурных сил и средств ПВО отражать внезапные удары с воздуха. Цели тренировки достигнуты. Участники показали отличную подготовку и слаженность действий. Все контрольные стрельбы выполнены успешно.

В настоящее время соединения и воинские части возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Мальцев, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Создана обстановка, максимально приближенная к реальной. Велось огневое поражение с поддержкой авиации.

Проверка завершена. Естественно, будет проведен анализ и результаты доложены главнокомандующему.