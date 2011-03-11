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На участие в Олимпийских играх претендуют 275 белорусов

11 марта 2011 19:02
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В Минской ратуше открылся олимпийский пресс-центр «Лондон-2012». Планируется, что именно здесь можно будет получить самую актуальную информацию об успехах наших спортсменов в покорении туманного альбиона.

Перед национальной сборной стоит задача получить в Лондоне 25 олимпийских медалей, в том числе, пять золотых. Ставка делается на традиционные для Беларуси виды спорта: легкую атлетику, греблю, единоборства.

Александр Керножицкий, председатель представительства Национального олимпийского комитета в Минске:
Мы подобрали знаменательную дату: остается 500 дней до Олимпиады. С одной стороны, это очень много, а с другой – очень мало. Уже сегодня по многим видам спорта разыгрываются олимпийские лицензии.

Некоторые из присутствующих на открытии пресс-центра спортсменов стали еще и лауреатами городского конкурса «Лучший атлет столицы-2010». Победители этого традиционного состязания – заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и тренеры.

Надежда Остапчук, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта:
Если меня номинируют, выделяют, значит чего-то добилась. Если меня выделяют другие люди, значит заработала, заслужила. И это очень приятно для меня.

# общество

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