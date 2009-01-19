На уборке снега ежедневно задействовано 650 единиц специальной техники

Крещенские морозы хоть и не добавили минус температуре, зато прибавили плюс снегопаду. Только за последние 5 дней на дороги и тротуары Минска высыпано 124 вагона химических реагентов. На борьбу со снежной стихией ежедневно выходит 650 единиц специальной техники. Причем работают даже ночью. До тротуаров тяжелой артиллерии добраться не просто. Приходится разоружаться.



Машины работают исправно, чего порою не скажешь о людях. Сегодня в Мингорисполкоме озвучили неутешительные цифры: 35% рабочих по комплексной уборке либо опаздывают на работу, либо вообще не выходят. Обычно опаздывают те, кто минусовому градусу предпочитают градус повыше. Из-за пристрастия к алкоголю детей таких родителей приходится воспитывать государству, а самих, в соответствии с 18 -м Декретом Президента, трудоустраивать.



Как показывает практика, и к детям, и к работе отношение безответственное. Ситуацию намерено изменить Минское городское жилищное хозяйство. Руководство лично будет контролировать график работы недобросовестных сотрудников. Если понадобится, компанию им составит милиционер.