На трехдневный уик-энд к Неману съехались сотрудники МЧС всей республики

Более трехсот палаток, дым костра, и запах ухи. Спортивно-туристический слет у этого ведомства уже стал доброй традицией.

Уже третий год подряд здесь, у вод Немана, пожарники не тушат костры, а разжигают. Главной целью организаторы слета считают развитие духа сплоченности, взаимопонимания и сотрудничества. Многие после таких мероприятий обзаводятся крепкими связями.

Спортивные состязания неотъемлемая часть любого турслета. Тем более "МЧСсовского". Спасатели демонстрируют свой боевой дух и спортивную выносливость. Организаторы предоставили широкий выбор конкурсов от популярного футбола, до бега против течения и стрельбы. Кстати, обстрелять пневматические винтовки приехал сам министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев.

