Прямой эфир

На трассах под Гродно устанавливают щиты-путеводители по безвизовой зоне

18 мая 2017 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как добраться до шлюзов Августовского канала и где купить белорусские сувениры. В помощь путешественникам на трассах под Гродно устанавливают щиты-путеводители по безвизовой зоне.

Информационные стенды выполнены в виде карты с условными обозначениями и легендой. Благодаря чему турист без труда сориентируется на местности, а также узнает местоположение интересных объектов региона. Схема подскажет, какой путь лучше выбрать для движения, где находятся кафе, гостиницы и другой сервис. Щиты украсили дороги, ведущие в город, в том числе с литовского и польского направлений. Там же появились электронные табло и бигборды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассах под Гродно устанавливают щиты-путеводители по безвизовой зоне-1

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Сегодня разрабатывается доктрина информационной поддержки. Будут установлены рекламные ситилайты, на которых будут тоже установлены карты с основными объектами. Сегодня определили мы, что вся информация, все информационные носители будут на трех языках: на русском, белорусском, английском.

С момента установления безвизового режима Гродненскую область посетили 14 тысяч туристов из 48 стран. Помимо традиционных гостей из Прибалтики в регионе побывали мексиканцы, японцы и австралийцы.

# общество # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
«Мельница моды-2017»: какие направления выбрали кутюрье и есть ли у белорусской фэшн-индустрии свое лицо
17 мая 2017 20:58

«Мельница моды-2017»: какие направления выбрали кутюрье и есть ли у белорусской фэшн-индустрии свое лицо

Телевизоры, машинки стиральные и даже швейные: что достают водолазы со дна озер
17 мая 2017 20:56

Телевизоры, машинки стиральные и даже швейные: что достают водолазы со дна озер

В Беларуси могут появиться замещающие семьи для одиноких пенсионеров
17 мая 2017 20:52

В Беларуси могут появиться замещающие семьи для одиноких пенсионеров