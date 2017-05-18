Новости Беларуси. Как добраться до шлюзов Августовского канала и где купить белорусские сувениры. В помощь путешественникам на трассах под Гродно устанавливают щиты-путеводители по безвизовой зоне.

Информационные стенды выполнены в виде карты с условными обозначениями и легендой. Благодаря чему турист без труда сориентируется на местности, а также узнает местоположение интересных объектов региона. Схема подскажет, какой путь лучше выбрать для движения, где находятся кафе, гостиницы и другой сервис. Щиты украсили дороги, ведущие в город, в том числе с литовского и польского направлений. Там же появились электронные табло и бигборды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.