На территорию ЕАЭС незаконно ввозили шпик. Раскрыли преступную схему

Таможенники раскрыли схему незаконного ввоза на территорию ЕАЭС 120 тонн шпика из Литвы под видом произведенного в одном из государств – членов ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оперативниками задержаны шесть партий замороженного сала, которое российские перевозчики ввозили из Литвы в Беларусь без уплаты таможенных платежей.

Действовали следующим образом. В одном из регионов России загружали товар, а в таможенные органы предоставлялись документы об отправке его на переработку в Калининградскую область. Вместо этого шпик выгружался на территории ЕАЭС, а пустой грузовик выезжал в Литву для загрузки иностранного продукта. Далее документы оформлялись на изначально следовавший шпик. Соответственно, без уплаты таможенных платежей.