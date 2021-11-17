На территорию ЕАЭС незаконно ввозили шпик. Раскрыли преступную схему
Таможенники раскрыли схему незаконного ввоза на территорию ЕАЭС 120 тонн шпика из Литвы под видом произведенного в одном из государств – членов ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оперативниками задержаны шесть партий замороженного сала, которое российские перевозчики ввозили из Литвы в Беларусь без уплаты таможенных платежей.
Действовали следующим образом. В одном из регионов России загружали товар, а в таможенные органы предоставлялись документы об отправке его на переработку в Калининградскую область. Вместо этого шпик выгружался на территории ЕАЭС, а пустой грузовик выезжал в Литву для загрузки иностранного продукта. Далее документы оформлялись на изначально следовавший шпик. Соответственно, без уплаты таможенных платежей.
Спустя пару дней товар перемещался в обратном направлении – из Калининградской области транзитом через Литву в Россию. Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила свыше 170 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело.