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На территорию Беларуси упала украинская ракета

29 декабря 2022 11:32
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Сегодня, 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300.

На территорию Беларуси упала украинская ракета-1

Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»

О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.

На территорию Беларуси упала украинская ракета-4

Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»

По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего:
1. Залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.
2. Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

На территорию Беларуси упала украинская ракета-7

Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»

На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.

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# ЧП # общество # Александр Лукашенко

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