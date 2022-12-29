На территорию Беларуси упала украинская ракета

Сегодня, 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300.

Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»

О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.

Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»

По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего:

1. Залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.

2. Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»