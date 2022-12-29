На территорию Беларуси упала украинская ракета

Сегодня, 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300.
Сегодня, 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300.
Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»
О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.
Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»
По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего:
1. Залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.
2. Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.
Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»
На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.
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