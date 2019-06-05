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На территории индустриального парка «Великий камень» открыли пожарное депо

05 июня 2019 18:08
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Новости Беларуси. Новое аварийно-спасательное подразделение будет защищать объекты парка и 15 расположенных рядом населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На территории индустриального парка «Великий камень» открыли пожарное депо-1

Во время торжественного открытия спасатели столичного региона получили свои первые специальные звания – лейтенант и майор внутренней службы.

На мероприятии побывала корреспондент Юлия Стриго. Подробности в видеоматериале.

На территории индустриального парка «Великий камень» открыли пожарное депо-4

На территории индустриального парка «Великий камень» открыли пожарное депо-6

На территории индустриального парка «Великий камень» открыли пожарное депо-8

На территории индустриального парка «Великий камень» открыли пожарное депо-10

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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