На территории индустриального парка «Великий камень» открыли пожарное депо

Новости Беларуси. Новое аварийно-спасательное подразделение будет защищать объекты парка и 15 расположенных рядом населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новое аварийно-спасательное подразделение будет защищать объекты парка и 15 расположенных рядом населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время торжественного открытия спасатели столичного региона получили свои первые специальные звания – лейтенант и майор внутренней службы.
На мероприятии побывала корреспондент Юлия Стриго. Подробности в видеоматериале.