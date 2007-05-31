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На теплоходе музыка играет:

31 мая 2007 08:38
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В Национальном парке "Припятский" разработан необычный туристический маршрут. Это путешествие на огромном теплоходе-барже по реке Припять. На барже можно установить палатки и разместить 40-50 человек. Туристы смогут не только полюбоваться красотой реки и ее берегами. Предусмотрены и различные развлечения.

Кстати, это не единственный маршрут Национального парка "Припятский". В нынешнем году любителям природы здесь предлагают и другие экологические туры, в частности, пеший маршрут на 10 км вдоль пойменных дубрав, которым нет аналогов в мире.
# общество

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