На таможне появится спецоборудование для обнаружения табачной контрабанды

Такую помощь нашей службе оказала Япония.

Только в прошлом году наши таможенники изъяли около 80-ти млн. штук сигарет. Это вчетверо больше объёма контрабанды 2008-го.

Андрей Михалькевич, начальник Управления организации борьбы с контрабандой ГТК:

Мы полагаем, что в этом году мы сумеем расширить партнерство с бизнесом в этом направлении и привлечь к взаимодействию не только табачные компании, но и других производителей.

Белорусские таможенники готовы предотвратить попытки контрабандного ввоза в страну товаров в условиях Таможенного союза. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета страны Василий Дементей. Поток контрабандных товаров может идти с любой стороны: Запада, Востока или с южной границы. В этой связи подготовлен и утвержден специальный план работы.

Василий Дементей, заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Ввоз товаров на территорию Казахстана и последующая растаможка его на российскую территорию дает право его свободного ввоза и в Республику Беларусь. Поэтому мы сейчас работаем по унификации законодательства и подходов к организации оперативно-розыскной деятельности.