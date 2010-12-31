Весь мир занят последними приготовлениями к Новому году. На Таймс-сквер в Нью-Йорке проверили работу знаменитого хрустального шара, который подобно курантам отсчитывает последние мгновения уходящего года.

В британской столице же прошла генеральная репетиция новогоднего парада. Ведь в первый день 2011 года в Лондоне от отеля «Ритц» до Трафальгарской площади маршем пройдут лучшие оркестры из разных стран. Всего в параде примут участие восемь тысяч музыкантов.

Жители же Австралии, которые встретят Новый год одними из первых, уже в ожидании великолепного зрелища. По традиции, в эту ночь на зеленом континенте устраивают фантастические световые представления и грандиозные фейерверки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».