На Свердлова в Минске некоторое время не ходили троллейбусы из-за обрыва контактной сети

Новости Беларуси. Утром 16 ноября в Минске возникли перебои в работе общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения сразу нескольких популярных троллейбусных маршрутов, которые идут через вокзал.

В результате происшествия на Свердлова вовремя не смогли попасть в точку назначения пассажиры из таких крупных микрорайонов как Серебрянка и Лошица.