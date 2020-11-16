На Свердлова в Минске некоторое время не ходили троллейбусы из-за обрыва контактной сети

Новости Беларуси. Утром 16 ноября в Минске возникли перебои в работе общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Утром 16 ноября в Минске возникли перебои в работе общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения сразу нескольких популярных троллейбусных маршрутов, которые идут через вокзал.
В результате происшествия на Свердлова вовремя не смогли попасть в точку назначения пассажиры из таких крупных микрорайонов как Серебрянка и Лошица.
Часть троллейбусов пустили в обход аварийного участка. Был организован и временный автобусный маршрут. Контактную сеть восстановили через час после обрыва.