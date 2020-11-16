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На Свердлова в Минске некоторое время не ходили троллейбусы из-за обрыва контактной сети

16 ноября 2020 08:32
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Новости Беларуси. Утром 16 ноября в Минске возникли перебои в работе общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Свердлова в Минске некоторое время не ходили троллейбусы из-за обрыва контактной сети-1

Из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения сразу нескольких популярных троллейбусных маршрутов, которые идут через вокзал.

На Свердлова в Минске некоторое время не ходили троллейбусы из-за обрыва контактной сети-4

В результате происшествия на Свердлова вовремя не смогли попасть в точку назначения пассажиры из таких крупных микрорайонов как Серебрянка и Лошица.

На Свердлова в Минске некоторое время не ходили троллейбусы из-за обрыва контактной сети-7

Часть троллейбусов пустили в обход аварийного участка. Был организован и временный автобусный маршрут. Контактную сеть восстановили через час после обрыва.

# Авария в Минске # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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