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На свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон будут глазеть из палаток возле дворца

28 апреля 2011 11:49
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На улицах Лондона, по которым проследует королевский свадебный кортеж, уже появились палаточные лагеря. В Великобритании идут последние приготовления к самому ожидаемому событию года — свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В Лондон уже начали съезжаться многочисленные туристы и жители других британских городов. В окрестностях Букингемского дворца и на улицах, по которым проследует свадебный кортеж, уже появились палаточные лагеря. Ведь многие желают лично увидеть «свадьбу века».

Минувшим вечером в Вестминстерском аббатстве прошла закрытая репетиция венчания, также генеральный прогон уже провели подразделения королевской гвардии, которые будут задействованы в церемониале, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

# общество # Фотофакт

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