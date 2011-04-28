На свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон будут глазеть из палаток возле дворца

На улицах Лондона, по которым проследует королевский свадебный кортеж, уже появились палаточные лагеря. В Великобритании идут последние приготовления к самому ожидаемому событию года — свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В Лондон уже начали съезжаться многочисленные туристы и жители других британских городов. В окрестностях Букингемского дворца и на улицах, по которым проследует свадебный кортеж, уже появились палаточные лагеря. Ведь многие желают лично увидеть «свадьбу века».

Минувшим вечером в Вестминстерском аббатстве прошла закрытая репетиция венчания, также генеральный прогон уже провели подразделения королевской гвардии, которые будут задействованы в церемониале, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».