На субботниках по уборке леса лучших добровольцев будут поощрять материально и дополнительным отпуском

На субботник вместе с работниками лесхозов вышли учащиеся колледжей, студенты, члены общественных и экологических организаций. Всем участникам акции выдали специальный инвентарь: перчатки и многоразовый пакет.

Чтобы приехать на субботник, Джон крутил педали не два и не три десятка километров. В Беларуси он живет два года, но в экологической акции участвует впервые. У него на родине, в Нью-Йорке, подобной уборки леса нет. Потому как в основном — это частная собственность. А в общественных парках за отдыхающими по пятам ходит охранник. Но и тут и там, мусор, говорит, одинаковый: пластик, стекло и полиэтилен. Единственная разница — количество. Здесь его меньше.

Джон Рихан, участник акции:

Есть такое экологическое правило: каждый раз, когда компания отдыхает на природе, то они должны уйти с большим мусором, чем взяли туда. В смысле, убрать и свой мусор и чужой с места отдыха.

Цель акции — привлечь общественность к порядку и благоустройству леса. По всей стране уже откликнулись десять тысяч человек. Это много, если учесть, что массово лес от бытового мусора чистят впервые. Поэтому в Воложинском районе сегодня одного трактора оказалось мало. За три часа твердые отходы с берегов реки Ислочь вывозили на полигон несколько раз.

Виталий Кулик первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В лесу еще находим и кинескопы, и холодильники и прочую бытовую технику. Не говоря уже о бутылках, банках и так далее. Здесь нужен комплекс мер, прежде всего. Это и предупредительные, и аншлаги ставить, и барьеры, чтобы не заезжали в лес те, кому не нужно.

За оставление мусора в лесу, белорусские власти бьют не только рублем, предусмотрела уголовная ответственность. Но и это не выход. Грибников по осени этим не напугаешь. Поэтому в Министерстве лесного хозяйства пошли от кнута к прянику. И позволили всем активистам в рамках акции прямо в лесу заготовить себе дрова на зиму. Ведь нынешнем летом от ураганных ветров здесь пострадало около 2 миллионов кубометров древесины.

Федор Лисица, первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

Если в среднем телега дров стоит порядка 120 тысяч, то сегодня это будет стоить всего 6 тысяч.

Лесной субботник не ограничится одним днем. Он будет проходить в течение ноября. Саму акцию собираться сделать ежегодной. В ней будут участвовать все: от чиновников до школьников. По итогам лучших добровольцев поощрят материально и дополнительным отпуском, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Екатерина Расолько, Яромир Коршак, телекомпания СТВ