На строительных предприятиях Минска выявлены многочисленные нарушения

Речь идёт о нарушениях законодательства о труде, выявленных столичной прокуратурой в ходе проверок. За пять месяцев года в Минске при выполнении строительно-монтажных работ погибло 5 работников, 11 – получило травмы. Статистика показывает, что число таких происшествий увеличивается. Органами прокуратуры столицы по итогам проверки руководителям предприятий внесено 14 представлений, вынесено 2 предписания, 4 должностных лица привлечены к административной ответственности, возбуждено одно уголовное дело.