На страусиных фермах в канун Пасхи небывалый яичный ажиотаж

Местные дизайнеры готовят целую серию праздничных писанок.

Необычные трели экзотической птицы льются по всей ферме. У страусов брачные танцы. Это эффектное зрелище можно увидеть с ранней весны и до поздней осени. Именно тогда страусы и несут яйца. К этому атрибуту в канун Пасхи в последние несколько лет замечен особый интерес.

20 см в длину и 16 в диаметре. Одно 2-килограммовое яйцо по объему соответствует 3-м десяткам обыкновенных куриных. Так что на Пасху вполне можно сварить одно страусиное.

Местный повар точно знает, как готовить страусиное яйцо. Особых кулинарных талантов не надо, но терпением придется запастись. По времени экзотический продукт варят почти в 20 раз дольше.

Во всю кипит работа и в творческой мастерской. К Светлому Воскресению Христову здесь готовят целую серию пасхальных писанок. Умельцы создают не просто узоры, а целые картины. На изготовление одного такого произведения художникам требуется от трех дней до

нескольких месяцев. На каждом яйце обязательны библейские мотивы и надпись «Христос Воскрес».

В День светлой Пасхи на ферме собираются организовать выставку расписных яиц. И устроить настоящий праздник.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, Кобринский район, Брестская область.