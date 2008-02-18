На столичных маршрутах появились автобусы новейшей модели

Низкий пол - их главный плюс. Четыре автобуса "МАЗ-203" уже отправлены в автопарки. Сегодня один из них вышел на столичный маршрут №58. Техника отвечает всем европейским требованиям к перевозке пассажиров - модель оснащена двигателем Евро-4, автоматической коробкой передач. Обновлено рабочее место водителя. Есть трап для въезда инвалидной коляски. В ближайшие месяцы Минский автозавод изготовит для города 50 таких автобусов. За рубежом новинкой также заинтересовались.