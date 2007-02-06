На столичных магистралях "пробок" не будет

В Минске по проспекту Дзержинского на пересечении с проспектом Жукова построят первую в городе трехуровневую транспортную развязку. Это предусмотрено планом комплексной реконструкции магистрали, которая будет проведена до 2011 года. Ее модернизируют на участке от улицы Клары Цеткин до МКАД. Всего будет сделано пять транспортных развязок. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию. Намечено строительство жилых домов и новых уникальных зданий. В итоге обновленный проспект Дзержинского ни в чем не будет уступать европейским стандартам.