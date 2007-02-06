Прямой эфир

На столичных магистралях "пробок" не будет

06 февраля 2007 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске по проспекту Дзержинского на пересечении с проспектом Жукова построят первую в городе трехуровневую транспортную развязку. Это предусмотрено планом комплексной реконструкции магистрали, которая будет проведена до 2011 года. Ее модернизируют на участке от улицы Клары Цеткин до МКАД. Всего будет сделано пять транспортных развязок. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию. Намечено строительство жилых домов и новых уникальных зданий. В итоге обновленный проспект Дзержинского ни в чем не будет уступать европейским стандартам.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 февраля 2007 15:07

С 90 на 120 не повысят

06 февраля 2007 12:07

"Антенна" принимает поздравления

06 февраля 2007 09:53

Столичный учитель - столичному образованию