На Стивена Сигала подали в суд за домогательства

Популярный голливудский актер Стивен Сигал назван ответчиком в иске его бывшей ассистентки, которая обвиняет своего работодателя в сексуальных домогательствах. Как сообщает издание NY Daily News, 23-летняя Кейден Нгуэн (Kayden Nguyen) требует выплатить ей компенсацию размером в миллион долларов.

В иске, поданном в суд Лос-Анджелеса, в частности, утверждается, что 58-летний актер, занимающийся в Новом Орлеане своим реалити-шоу, «нанял новую ассистентку с целью превратить ее в свою сексуальную игрушку».

По утверждению истицы, однажды Сигал пригласил ее в свой дом в Луизиане и предложил сделать ему массаж. После того как девушка отказалась, актер предложил ей «расслабиться, так как сегодня у них не произойдет ничего особенного, потому что особенное он приберег на следующую ночь».

Девушка не стала дожидаться развития событий и покинула дом актера. «Сигал очень напугал меня. У меня были все основания опасаться за свою безопасность», — призналась она.

Официальные представители Стивена Сигала отвергли все обвинения, назвав их «абсурдными притязаниями бывшей работницы, которая была уволена», пишет Lenta.ru.