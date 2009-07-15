На станции минского метро «Пролетарская» построят второй выход и подземный переход

Начались подготовительные работы по строительству второго выхода из станции метро «Пролетарская» и подземного перехода, который пройдет под железнодорожными путями в районе станции Минск-Восточный.

Подземный переход соединит улицы Солтыса и Смоленскую. Его строительство было запроектировано еще при возведении станции метро «Пролетарская». Предполагалось, что этот переход будет соединен со вторым выходом станции. Но осуществить это решение в 1990 году не удалось.

Сейчас строители ведут перекладку инженерных сетей, устройство подъездных путей. Планируется, что возведение перехода завершится в 2010 году.

Как заверили в дирекции по строительству Минского метрополитена, прокладка тоннеля под путями не отразится на движении поездов. Действующие пути будут перекрывать поэтапно, а составы пустят по запасным, сообщает агентство «Минск-Новости».