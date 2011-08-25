На станции метро «Восток» появились щуп-линии для слабовидящих

Рельефные желтые полосы по краям платформы помогут людям с ослабленным зрением легче ориентироваться в метро.

Если нововведение приживется в столичной подземке, такими подсказками оснастят и другие станции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Тимофеев, главный инженер службы пути и тоннельных сооружений КУП «Минский метрополитен»:

Первые опыты показывают, что щуп-линию приняли очень хорошо. Сразу пассажиры чувствуют, что рядом край платформы и чувствуют где находится электричка. И поэтому сразу можно определить возникшую опасность и как правильно войти в вагон электрички.