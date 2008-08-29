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На станции метро "Октябрьская" скоро заработают новые эскалаторы

29 августа 2008 16:34
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Подобной сложности работы — замена трех эскалаторов на четыре — выполняются впервые в СНГ. Монтаж идет с ювелирной точностью – важен каждый миллиметр. Чтобы успеть в срок, строители не останавливаются даже ночью. Работы идут в три смены. Монтируют бригады по 10 человек – больше просто не умещаются на платформе.

Эскалаторы служили 20 лет и, возможно, прослужили бы еще столько же, но они перестали справляться с таким количеством пассажиров. Четыре лучше, чем три – решили в Управлении Минского метрополитена. Два месяца ушло на демонтаж . Третий месяц — ювелирная работа: при установке эскалатора важен каждый миллиметр. Три ленты уже готовы. Следующий этап — наладка.

Благодаря ремонту самая популярная станция увеличит свою пропускную способность. В день минским метро пользуется до миллиона человек и многие делают пересадку на другую линию именно через Октябрьскую. Работники метро уверены — пассажиры оценят новинку по достоинству.

Открытия старой-новой станции ждать осталось недолго. Уже через месяц, в октябре, Октябрьская примет первых пассажиров.
# общество

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