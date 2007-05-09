На советские памятники в Эстонии обрушилась волна вандализма

В Эстонии, руководству которой, 9 мая многие политики и адресовали эти слова, в городе Тюри осквернен памятник красноармейцам, павшим в оборонительных боях с фашистами в 1941 году.

На груди воина вандалы черной краской нарисовали свастику. Местная полиция проводит расследование. А жители Таллинна, не смотря на запреты, пришли сегодня с цветами к скверу на Тынисмяги, где раньше стоял "Бронзовый солдат". Люди оставляли цветы в ячейках металлической ограды, которая окружает сквер, и поздравляли друг друга с Днем Победы.

Циничное отношение к истории эстонских властей до сих пор вызывает резонанс мировой общественности. В Минске и сегодня - в День Победы - прошло пикетирование эстонского консульства. Напомним, 3 мая молодежь и ветераны начали акцию протеста у ворот дипмиссии в ответ на перенос памятника и захоронений советских солдат в Таллинне. В течение этих семи дней пикетчики так и не дождались реакции от эстонских дипломатов.