На смерти друга соратники журналиста Бебенина делают себе предвыборный пиар с российским штампом

На неделе Генеральная прокуратура Беларуси пошла на необычный шаг. Начала комментировать следствие, которое не закончено. Речь о самоубийстве журналиста Олега Бебенина, которое на свой лад прокомментировали десятки друзей журналиста по оппозиционной работе.

На официальные заключения экспертов и факты следователей эти люди почему-то не реагируют. А белорусские прокуроры уже отправили в ОБСЕ предложение выслать для рассмотрения дела своих независимых экспертов. Генпрокуратура официально подтвердила: если понадобится эксгумация тела – то по закону и это вполне реально.

В деревне Перхурово, где все и произошло, ничего рассказать об Олеге Бебенине не могут даже ближайшие соседи. Они даже не общались. Поэтому, объясняют сейчас соседи, в тот день, когда Бебенин приехал на дачу в последний раз – никто на это внимания не обратил. Но уже на следующий день все местные узнали, что журналиста в доме нашли в петле…

Мы постарались совместить данные следствия, свидетелей и соратников Бебенина по оппозиционной работе. Последние уверяют: вечером он собирался с ними в кино, да и вообще, был глобально счастлив. Но следствие ни кино, ни будущих планов не отрицает. Наоборот, пытается выяснить реальный мотив той внезапной поездки Бебенина на дачу.

Андрей Швед, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

– Бесспорно установлено, и сегодня я могу об этом сказать, что 2 сентября Бебенин по своей инициативе взял ключи от дачи из дома, поехал в направлении деревни Перхурово Дзержинского района, по дороге купил в одной из торговых точек спиртное. Последний телефонный разговор журналист Бебенин совершил либо непосредственно в момент приобретения спиртного, либо буквально через минуту после этого. Это для нас бесспорный факт. Разговор носил личный характер. Я не имею права его сегодня разглашать. Спустя некоторое время, речь идет о нескольких часах, журналист Бебенин отклонял все входящие звонки.

После эксперты констатируют: в момент смерти Бебенин был сильно пьян. Причем с момента употребления алкоголя до момента повешения прошло время – отсюда вывод – пил Бебенин сам. Никаких фактов, говорящих о том, что в доме журналист мог быть не один – нет. Нет ни следов борьбы, ни чего либо другого. Замгенпрокурора замечает: вообще-то не в практике следствия разглашать материалы до его окончания. Но слишком уж много фантазий.

Андрей Швед:

– Мы готовы работать конструктивно с любыми здоровыми силами и с теми людьми, которые объективно хотят разобраться в происшедшем, а не сделать из трагедии какой-то пиар, причем грязный пиар. Мы будем аккуратно отслеживать все эти заявления, потому что некоторые из них на грани ответственности. Какой? Покажет время.

Готовя этот сюжет, мы прочли не один десяток статей из самых разных источников. А материалы друзей Бебенина на тему его смерти и вовсе стали появляться сотнями. Но ощущение такое – будто излагают в них оговоренную между всеми одну и ту же версию. Заметить разницу можно только по небольшим, но очень важным нестыковкам.

Один из друзей пишет: «…на левой руке у него были сбиты костяшки на пальцах, на пальце был глубокий порез, скорее даже вмятина...» При этом совершенно другой человек о том же самом пишет вот как: «…отчетливо была видна ссадина на костяшке среднего пальца (это даже была скорее вмятина от удара)». Одни и те же слова, вот только была в итоге ссадина или ссадины и где вмятина? – на костяшках или на пальце – эти мелочи друзья в спешке судя по всему так и не обсудили. Тем более, что никаких ссадин не было вовсе.

Виктор Левша, старший помощник прокурора Дзержинского района:

– На трупе в результате первоначального осмотра была обнаружена только странгуляционная борозда. В результате проведения вскрытия и сообщения судмедэксперта подтверждено, что никаких телесных повреждений на трупе не было. Причиной смерти явилась механическая асфиксия, вследствие сдавления дыхательных путей при повешении.

Она устала от внимания прессы и предпочитает не показывать свое лицо. Ведь она в ту ночь кое-что видела. Она соседка Олега Бебенина, но ее свидетельская версия никак не стыкуется с версиями его друзей.

На сайте, которым еще недавно руководил сам Бебенин они теперь выдают статьи о его смерти с заголовками вроде – неудобные вопросы. Вот одна из цитат: «В поисках брата Александр Бебенин приехал на дачу 3 сентября вечером, и вошел в дом…» Дальше много эмоций, и подается все так, будто первым Олега Бебенина нашел его брат. Но вот, что по этому поводу говорит реальный свидетель.

Свидетель:

– Я видела, что две девочки приехали. Ну это будто бы подруги жены. Искали они его целый день все. Приехали они, только зашли и сразу вышли. Пошли в беседку курить. Минут через 20-30 приехала еще одна машина – это брат.

Если вся правда в мелочах – ищем дальше. Еще одна цитата: «На первый вопрос Александра о том, видела ли она Олега, соседка ответила, что видела, как вечером на даче горел свет. Второй раз она увидела свет в окне около трех часов ночи. Также она сказала, что его машина отъезжала около 8 часов утра от дачи. После приезда сотрудников милиции она несколько раз меняла показания, в итоге придя к тому, что она вообще ничего не видела».

Та самая соседка на наши вопросы отвечала вполне уверенно, и если бы, как намекают в статье, ее и правда запугали, она вряд ли бы стала хоть с кем-то об этом говорить. Но женщина не видела ни отъезжающей с утра машины, да и свет в окне – только один раз.

Свидетель:

– Единственное только видела свет. В три часа ночи я поднялась и горит с той стороны свет. Мало ли человек работает или что?

Кому на руку еще до окончания следствия делать вывод о том, что смерть Олега Бебенина похожа на политическое убийство – уже не вопрос. На смерти друга соратники журналиста не стесняясь делают себе предвыборный пиар. С российским штампом.

Им ведь и правда неважно как звали того журналиста. Ведь запах заказа громкой начиткой все равно не прибьешь. Свои сюжеты центральные каналы будто клонировали. Одинаковое видео. Одни и те же люди, которые говорят одно и то же. Как всем плохо и страшно в Беларуси жить. У сюжетов под копирку одна сверхзадача, как подать смерть журналиста.

Станислав Белковский, политолог (Россия):

– Всем ясно, что белорусское руководство прежде всего не было заинтересовано в такого рода эксцессах.

Михаил Ремизов, руководитель института национальной стратегии (Россия):

– Это уже знакомые технологии информационной войны. Вспомним, какую роль сыграла пресловутая голова Гонгадзе в истории оранжевой революции на Украине и дестабилизации власти.

Привлечь внимание таким странным способом соратникам Бебенина удалось не только к самим себе, но и к сайту, которым он руководил. На графике видно, как только какой-нибудь друг выкладывает очередную статью – посещаемость вырастает. Если нет – снова падает.

Алексей Бинецкий, адвокат (Россия):

– Тут две позиции есть: человеческая и юридическая. Когда человек погибает при таких обстоятельствах и при таком флере вокруг него, естественно, что разные силы будут делать выводы выгодные им, как бы это ни цинично звучало. Поэтому, неприятно по-человечески и неправильно юридически, когда люди близкие этому человеку все это видят. Но есть некие человеческие традиции, когда все вопросы, связанные с его прошлым, обсуждаются через определенный период времени.

Впрочем, так ведут себя не только белорусские друзья Бебенина. На сайте своего телеканала в своем ЖЖ, а он видно не зря в разделе промо, корреспондент НТВ пишет, что приехал в Беларусь, по его же словам, на похороны друга. «Похоронили. Поминки. Звонит телефон: надо делать сюжет. Ну, надо так надо. Только вот думаю как? Срок моей депортации кончился два года назад, но аккредитацию-то отобрали навсегда».



Впрочем, сомневался журналист недолго. «Да плюнь! Поехали», говорит ему товарищ. На могиле Бебенина они быстро снимают, что нужно. Уезжают, а дальше эмоционально констатируют: «Бац!!! Наряд милиции на могилу примчался!» И в финале – героический вывод: «В общем успели мы».

И вот тут уже никаких восклицательных знаков. Как будто даже расстройство. Ведь арестованный российский журналист, пускай он вправду нарушил белорусский закон, все равно хороший информповод для голубого экрана ростелецеха. По крайней мере, на инфобезрыбье он все равно показался бы куда доказательнее отдельных статей и сюжетов о смерти Бебенина.

Наталья Копотева, Ольга Макей, Андрей Сержантов, Алексей Юнаш и Сергей Капустин на неделе отделяли зерна от плевел, мух от котлет, а очевидное, от невероятного.