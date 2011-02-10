На смену урагану «Николас» в Беларусь идет циклон «Олаф» – с морозами и снегопадами

Прогнозируют и мокрый снег, и обледенение проводов на линиях электропередачи. Энергетики и спасатели к сменам стихий готовы.

Февраль 2011 синоптики уже назвали самым капризным за последние несколько лет. За не полных полмесяца чего только белорусы не видели. Оттепель с зашкаливающим «плюсом», ураганы, дождь и даже грозы, похоже, снова сменяются настоящими февральскими морозами.

Белорусы еще не успели забыть прошедший по стране ураган «Николос». Шквалистый ветер местами достигал до 28 метров в секунду. Больше всего пострадали Гродненская, Гомельская и Могилевская области.

Не обошел стороной ураган и столичный регион, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Километры оборванных проводов, сотни обесточенных населенных пунктов – энергетики со своей задачей справились оперативно.

Владимир Кордуба, ведущий инженер РУП «Оперативно диспетчерское управление» объединения «Белэнерго»:

Энергетики республики готовы к таким явлениям. И всегда имеют материалы, технику, солярку, бензин и, главное, навыки людей.

С самых первых дней февраль удивил и аномально высокими температурами. К жителям южных регионов страны большая вода пришла практически на месяц раньше обычного. Поднялся уровень грунтовых вод, реки Западный Буг и Припять подошли к критической отметке. Однако резкий скачек на минус пришелся как нельзя кстати.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

В связи с понижением температуры мы ожидаем приостановку роста уровня воды на больших реках и некоторое снижение уровня воды на мелких реках.

Ситуация подконтрольная. Есть богатый опыт прошлых лет, необходимая техника, поэтому мы постараемся минимизировать последствия этого половодья.

Однако синоптики уверяют, что на этом сюрпризы капризного февраля еще не закончились. Конец месяца ожидается по всем правилам настоящей зимы. Циклон «Николос» сменил наступающий циклон «Олаф». Он несет снег и мороз.

Дмитрий Рябов, начальник гидрометерологических прогнозов Республиканского гидрометерологического центра:

На этой неделе у нас установится по-настоящему зимняя погода, поэтому не прячьте свои дубленки, теплые вещи, потому что нас вновь ожидают сильные морозы.

И все же есть места, куда природные катаклизмы не добрались. На спортивных площадках и катках аншлаг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Житель Могилева:

После того, как прошла оттепель, наступило самое хорошее время для игры в хоккей.

Одним словом, зима еще не закончилась, но весна уже не за горами. Если верить народным приметам, ранние грозы – к скорой весне.

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