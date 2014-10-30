На слушание над 24-летним минчанином, употреблявшим наркотики, пригласили студентов минских колледжей

Новости Беларуси. Открытый суд над 24-летним минчанином, употреблявшим наркотики, прошёл 30 октября во Фрунзенском районе. На слушание пригласили студентов столичных колледжей. Чуть больше месяца назад на станции метро «Пушкинская» внимание правоохранителей привлекло поведение одного из пассажиров. При себе у парня обнаружили наркотики.

Позже экспертиза подтвердила их наличие в крови молодого человека. Как итог — два года лишения свободы с отсрочкой наказания на год. Смягчающим обстоятельством стало отцовство: у парня двое несовершеннолетних детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бороться с пагубной привычкой помогут и столичные психологи.

Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних, попавших в наркотическую или алкогольную зависимость планируют открыть в 2015 году в Минске.

С подростками будут работать специалисты в области педагогики и психологии. Подготовку квалифицированного персонала несколько лет вели педагогический и медицинский университеты. Сейчас на учёте в Минском наркологическом диспансере находятся 159 несовершеннолетних.