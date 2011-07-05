На Шкловщине готовятся к летнему фестивалю «Александрия собирает друзей»

Купальские гуляния развернутся в живописном месте – на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта, Александрию и Копысь, но и две области – Могилевскую и Витебскую.

Начало фестивалю было дано в прошлом году. Тогда на открытии побывал и Президент страны Александр Лукашенко.

Русалки, впрочем, как и многие другие фантастические персонажи, – украшение любого народного праздника. А на таком гулянии как Купалье и подавно. Ведь это один из самых любимых и загадочных праздников у славян.

К нему на Шкловщине всегда готовятся основательно. Местные школы и центры культуры сейчас больше похожи на дома ремесел. Шьют праздничные костюмы, своими руками делают сувенирную продукцию обязательно в духе национального колорита.

Виктория Зезюлина, руководитель образцово любительского клуба «Эколог»:

Это действительно колоритно и модно сейчас. Такие подвески, такой наряд, характеризует человека не только, что он белорус, но то, что он модный человек. И в то же время несешь свою культуру.

В прошлом году праздник Купалье перерос в настоящий летний фэст «Александрия собирает друзей», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Идея проводить подобное мероприятие именно в Александрии возникла не случайно. Издревле по Днепру проходил знаменитый путь «Из варяг в греки», поэтому деревни Александрия, Копысь и город Шклов были традиционными местами проведения ярмарок и народных гуляний.

В этом году на празднике тоже будет работать масса подворий. Гончары, кузнецы, мастерицы рукоделия. Кулинары поделятся секретами белорусской кухни. Не обойдется и без главной визитной карточки Шкловщины – дегустации разносолов и маринадов.

Подготовка к празднику сейчас в самом разгаре. 6 июля вся набережная Днепра превратиться в одну огромную сценическую площадку.

Для участников и гостей праздника организована широкая культурная программа: работа торговых рядов, выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, выступление коллективов художественной самодеятельности, а также концерт звезд белорусской эстрады.

Гости смогут совершить водную прогулку. По случаю праздника здесь соорудили настоящий причал.

По Днепру будут курсировать теплоходы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В завершение акции – праздничный фейерверк.

Анатолий Синковец, начальник Могилёвского областного управления культуры:

Огромная честь принимать столько гостей и друзей. На фестиваль действительно приезжают друзья. Из Украины, России, Могилевская, Витебская области. У нас даже в этом году был конкурс на участие в подворьях.

Только по самым скромным подсчетам, в празднике примут участие более двух тысяч человек. Это певцы, артисты, народные умельцы. Впервые на фестивале будет задействована даже авиация. Все тайны организаторы не раскрывают, но обещают, что в программе будет много сюрпризов.