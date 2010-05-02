На сцене Летнего Амфитеатра прошла репетиция финала концерта СТВ ко Дню Победы

«Столичное телевидение» открывает концертный сезон в Летнем Амфитеатре. Зрителей ожидают три масштабных проекта: концерт, посвященный 65-летию Победы, юбилейный вечер ансамбля «Сябры» и шоу победителей «Звездного ринга». В исполнении популярных белорусских и российских исполнителей для ветеранов прозвучат «Песни Победы».

На сцене Летнего Амфитеатра завершается репетиция финала концерта ко Дню Победы. Впервые участники традиционного проекта «Столичного телевидения» поют вместе с военным оркестром.

Лучшие белорусские артисты исполнят самые любимые военные песни. Каждый номер будет как мини-спектакль. А первые ряды в зрительном зале займут ветераны.

Леонид Борткевич, заслуженный артист Беларуси:

– Этот праздник – самый светлый, самый лучший. Потому что если бы они не победили, нас бы не было, я считаю.

Помимо военной классики будут и премьеры. Ксения Ситник так прониклась патриотической темой, что приготовила специально для проекта «СТВ» новую песню. А некоторым артистам и сцены оказалось мало. Певица Влада со своими маленькими партнерами по номеру репетировала прямо на теннисных кортах возле Летнего Амфитеатра.

Влада, певица:

– Для этого концерта мы решили дополнить номер, и разыграть даже небольшой спектакль.

Пока одни артисты будут поздравлять ветеранов, другие готовят пожелания ансамблю «Сябры». Свой юбилей коллектив отметит на витебской сцене. На день рождения белорусских «соловьев» «СТВ» пригласил самых именитых артистов: Нани Брегвадзе, Александра Буйнова, Николая Гнатюка, группы «Самоцветы», «Синяя птица» и «На-на».

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

– Здесь столько народных, столько заслуженных, столько добра, песен, которые за 35 лет исполнили «Сябры». Поэтому я приглашаю всех витебчан прийти в Летний Амфитеатр и, во-первых, получить огромное удовольствие от того, что открывается сезон такими шикарными концертами, а во-вторых, просто поблагодарить артистов за то, что они приехали в Витебск с невероятными песнями.

Первые аккорды праздничного концерта прозвучат уже вечером 2 мая.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Витебск.