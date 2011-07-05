На сайте Правительства Беларуси создан специальный раздел, куда граждане и юрлица могут направлять предложения по дебюрократизации

В Совмине создана рабочая группа по дебюрократизации деятельности госорганов и организаций. Тем самым здесь рассчитывают исключить необоснованный документооборот и заметно упростить сам механизм принятия решений.

Электронную страничку рабочей группы заместитель премьер-министра Анатолий Тозик показывает на планшете. Вместе с новыми технологиями пришли и новые методы борьбы с бюрократизацией.

Большая часть жалоб и обращений, которые поступают в правительство, касаются именно работы госорганов. Нередко, чтобы получить одну справку, нужно взять другую. Длительные согласования, бумажная волокита и ненужные совещания отнимают и время, и нервы.

Создание рабочей группы не только исключит необоснованный документооборот и упростит отношения между госорганами и гражданами, но и улучшит деловой климат в стране. Впрочем, о фактах бюрократизма можно будет написать на сайт Правительства. Здесь создан специальный раздел. Специалисты детально рассмотрят обращения и предложения. Решения примут по наиболее конструктивным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидении».

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нам надо все упрощать, делать более оперативными отношения между госорганами, между госорганами и гражданами. И мы надеемся, что будем получать конкретные предложения и от людей.

Создание рабочей группы – следствие поручения Президента. Александр Лукашенко не раз говорил о необходимости дебюрократизации. На IV Всебелорусском народном собрании Президент подчеркнул, что работа с людьми не менее важна, чем экономические показатели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дебюрократизация – не разовая кампания. Она осуществляется на системной основе и находится под постоянным контролем. Каждому факту злоупотребления служебным положением, проявления коррупции будет даваться самая принципиальная оценка. Бескомпромиссная борьба с этим злом будет вестись повсеместно. Не взирая на лица и звания.

На борьбу с бюрократизмом направлено сразу две Директивы Президента: вторая и четвертая. Результаты ждать не заставили. Благодаря одному окну, не нужно больше биться в десятки дверей, документооборот стал проще, а волокита меньше. Создание рабочей группы продолжит начатый курс.