На сайте международного радио Китая открылась страничка на белорусском языке

Белорусскоязычная страница, рассказывающая о современном Китае, его истории и традициях, открыта на интернет-сайте Международного радио Китая (МРК). 19 октября в Минске в Белтелерадиокомпании состоялась презентация этого ресурса.

CRI Online - это интернет-сайт Международного радио Китая во Всемирной сети, который является одним из ведущих многоязычных информационных веб-ресурсов Китая. Сайт был официально открыт 26 декабря 1998 года, и сегодня на нем публикуются материалы на 59 языках мира, в том числе русском, английском, японском, немецком, украинском и т.д. На сайте можно не только прочитать, но и прослушать эфирные передачи, посмотреть видео-передачи. Информация размещается в разделах: новости, экономика, культура, общество, путешествия, спорт, развлечения и других.

Страница на белорусском языке - мост для укрепления отношений между Китаем и Беларусью, большой вклад в развитие взаимодействия между двумя дружественными народами, отметил на презентации сайта Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Лу Гуйчэн.

По словам заместителя главного редактора Международного радио Китая Инь Ли, на этой интернет-странице посетители не только найдут новости о событиях в Китае, уроки китайского языка, полезные ссылки, но и смогут оставлять свои отзывы, делиться мнениями.

Появление такого сайта - лишь начало сотрудничества Международного радио Китая и Белтелерадиокомпании. Сегодня в Минске подписан протокол намерений о сотрудничестве между Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь и Международным радио Китая, который предполагает обмен информацией и аудио-программами, обмен сотрудниками. А сегодня совместно с посольством Китая МРК и Белтелерадиокомпания объявили о проведении конкурса среди посетителей сайта. Победителя ждет билет из Минска в Пекин и обратно и экскурсия по столице Китая.

Международное радио Китая создано 3 декабря 1941 года. Это единственное в стране государственное радио, которое осуществляет вещание на зарубежную аудиторию. Его основная цель - познакомить мир с Китаем, подружить людей разных стран друг с другом. МРК имеет 30 корпунктов в разных странах мира. Радио издает собственную газету "Международные новости". В 2008 году МРК получило 2,7 млн. обычных и электронных писем из 161 страны и региона. Международное радио Китая стало одной из самых крупных международных радиостанций, информирует БЕЛТА.