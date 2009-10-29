На рынке в Ждановичах изъято полтонны несъедобной колбасы

В одном из торговых контейнеров, расположенных на территории рынка, хранилось 490 кг колбасных изделий с истекшим сроком годности с этикетками белорусских производителей.

По заключению медиков, изъятая продукция является непригодной для использования в пищевых целях и подлежит дальнейшему уничтожению. В этом же помещении был обнаружен аппарат для вакуумной упаковки мясных изделий, а также этикетки и наклейки с реквизитами известных отечественных колбасных брендов.

В другом контейнере было найдено около 865 кг мясных изделий, произведенных в Польше. Их хотели реализовать в Беларуси, однако какие-либо документы, подтверждающие качество и приобретение изделий, у владельцев товара отсутствовали.

Опасные для здоровья мясные "залежи" общим весом более 1,3 т на сумму свыше Br20 млн. обнаружены во время специального рейда. Его проводили сотрудники столичных подразделений по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями совместно с представителями Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

По итогам проверок в отношении директора частного торгового предприятия, которому принадлежала мясная продукция, составлены административные протоколы о нарушении ч.2 ст.12.17 КоАП Беларуси («Реализация товаров с истекшими сроками годности, хранение, реализация»). Ему грозит штраф от 20 до 50 базовых величин (одна базовая величина составляет Br35 тыс.). В настоящее время решается вопрос об аннулировании лицензии на розничную торговлю, сообщает БЕЛТА.