На рынке труда Беларуси - избыток учителей

Готовы ли учреждения образования к новому учебному году - этой теме посвящена сегодняшняя коллегия Министерства образования. Наиболее актуальные на сегодня проблемы - "лишние люди" на рынке труда среди учителей.

1 сентября почти в каждом начальном классе будут лишние парты. Первоклассников станет на тысячу меньше. Число учеников за последние 10 лет сократилось в несколько раз. Зато больше становится учителей. В столице их сегодня - почти 30 тысяч человек. В итоге педагоги идут на неполную ставку, на кружковую работу и воспитателями - просто чтобы сохранить педагогический стаж.

В новых школах кадровые отделы предпочитают вести работу с молодыми специалистами высшей категории. Для них устраивается настоящий творческий конкурс: на одну вакансию - несколько человек.

В приемной отдела кадров Комитета по образованию преимущества - у математиков, физиков и выпускников с "красным" дипломом. Проблемы с трудоустройством у логопедов и учителей английского языка.

План по набору студентов в Белорусский педагогический университет в этом году перевыполнен. Будущих учителей набрали в два раза больше. Более 2 тысяч человек. Из них половине придется трудоустраиваться самостоятельно - издержки платного обучения.

В то же время, рынок труда для педагогов к 2015 году обещает еще сократиться - это значит, безработица может коснуться выпускников всех форм обучения.

Также на заседании обсуждаются вопросы капитального ремонта, строительства новых учебных зданий, обеспечения школ учебниками и учебными пособиями.