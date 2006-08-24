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На рынке труда Беларуси - избыток учителей

24 августа 2006 11:35
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Готовы ли учреждения образования к новому учебному году - этой теме посвящена сегодняшняя коллегия Министерства образования. Наиболее актуальные на сегодня проблемы - "лишние люди" на рынке труда среди учителей.

1 сентября почти в каждом начальном классе  будут лишние парты. Первоклассников станет на тысячу меньше. Число учеников за  последние 10 лет сократилось в несколько раз.  Зато больше становится учителей. В столице их  сегодня -  почти 30 тысяч  человек. В итоге педагоги   идут на неполную ставку, на кружковую работу и воспитателями -   просто чтобы сохранить педагогический стаж.

В новых школах кадровые отделы предпочитают вести работу с молодыми специалистами высшей категории.   Для них устраивается настоящий творческий конкурс: на одну вакансию - несколько человек. 
В приемной  отдела кадров Комитета по образованию  преимущества - у математиков, физиков и выпускников с "красным" дипломом. Проблемы с трудоустройством у логопедов и учителей английского языка.

План по набору студентов  в Белорусский  педагогический университет в этом году перевыполнен. Будущих учителей набрали в два раза больше. Более 2 тысяч человек. Из них  половине придется трудоустраиваться самостоятельно - издержки платного обучения.
В то же время, рынок труда для педагогов к 2015 году обещает еще сократиться - это значит, безработица может коснуться выпускников всех форм обучения.

Также на заседании обсуждаются вопросы капитального ремонта, строительства новых учебных зданий, обеспечения школ учебниками и учебными пособиями.

# общество

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