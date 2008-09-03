На российском полигоне "Ашулук" завершилась активная фаза учений трех ракетных бригад

Ракеты-мишени были маловысотными, и чтобы их сбить, необходимо было продемонстрировать определенные навыки. Министр обороны Беларуси Леонид Мальцев заявил о том, что результат учений свидетельствует об успешном реформировании белорусской армии.

Отвечая на вопрос, не является ли намерение подписать договор о создании единой системы ПВО Беларуси и России ответом на размещение в Европе системы ПРО США, генерал-полковник подчеркнул, что Вооруженные Силы Беларуси не являются инструментом ведения войны, это напротив – главное средство ее недопущения.

Зенитчики поразили все 12 мишеней. При том, что задачу им максимально усложнили.