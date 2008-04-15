На республиканской доске почета в этом году некоторые места могут остаться вакантными

Сегодня в Правительстве подвели итоги соревнования среди регионов страны, предприятий и сельхозорганизаций. Уже определены 38 претендентов в 11 номинациях. Планируется, что победителя среди областей не будет. Так как по итогам 2007 года ни одному региону не удалось выполнить все прогнозные показатели. Не обошлось и без конфуза. Кандидатура Лепельского района, которая считалась очевидным лидером конкурса, была отозвана Витебским облисполкомом после замечаний Комитета Госконтроля. Специалисты надзорного органа выявили факты приписок по надоям молока. Перечень претендентов будет направлен на согласование Президенту страны. Результаты будут оглашены накануне праздника труда.