На развитие польской культуры, образования и СМИ в Беларуси выделено более 300 миллионов рублей в 2009 году

Искусственно политизированная в ситуация вокруг польского национального меньшинства в Беларуси начинает вызывать вопросы даже в Польше.

Так экс-премьер, сенатор Влодимеж Цимошевич в интервью еженедельнику «Курьер поранны» заявил, что «польские организации в Беларуси очень сильно втянуты совершенно не в те дела, которыми должны заниматься, а внешняя политика Польши, касательно диаспоры, трактуется польскими политическими партиями как инструмент в их внутренних играх и негативно влияет на результативность».

Как на самом деле обстоят дела с польской диаспорой в нашей стране выясняли наши корреспонденты.

В современных условиях все более активно стираются этнические рамки в пределах государств. И исторически сложившийся интернациональный портрет Беларуси – не исключение. К примеру, на Лидчине мирно живут и соседствуют представители более чем пятидесяти национальностей. И практически каждый третий белорус по паспорту – поляк по происхождению. Такую диаспору даже меньшинством сложно назвать.

Неудивительно, что один из главных чиновников района – этнический поляк. Антон Тадеушевич уже шесть лет как координатор районных программ и по культуре, и по спорту, и по образованию. Всего того, что не в последнюю очередь формирует в человеке гражданина. Вне зависимости от национальности. И польский дом в этом деле – только в помощь.

Антон Главницкий, заместитель председателя по идеологии Лидского районного исполнительного комитета

Чем эта организация занимается: это сохранение традиций культуры польского народа, развитие языка, развитие художественной самодеятельности. Они активно учавствуют в общественной жизни Лидского района. И мы конструктивно сотрудничае.

Костюмы, музыкальные инструменты, зарплата – все это и за счет белорусских средств. Только в прошлом году на польскую культуру, образование, даже СМИ – по республике выделено более трехсот миллионов рублей. Кроме того, польские дома пользуются льготами от местных Советов депутатов. Содержать землю и недвижимость для них традиционно дешевле минимум в два раза. Впрочем, деятельностью в рамках польских домов белорусские поляки себя не ограничивают. Среди них есть ректоры вузов, известные ученые и деятели культуры, бизнесмены и врачи. 23 процента – сельскохозяйственных и 17 процентов руководителей промышленных предприятий страны – поляки.

Генрих Крупенко, генеральный директор Гродненского стеклозавода:

На сегодняшний день, мы, проживающие в Гродно и работающие на предприятии больше ощущаем положительного по тем вопросам, которые сегодня обсуждаются на уровне государств по созданию приграничной территории 50-километровой, по более свободному передвижению проживающих людей.

Ощущает результат и государство. Гродненское стекло уже давно стало брендом в Беларуси. Да и за ее пределами. Кому как не директору, поляку по происхождению – открывать для подопечного предприятия польский, а затем и европейский рынки.

Генрих Крупенко, генеральный директор гродненского стеклозавода:

Наше предприятие сотрудничает с целым рядом предприятий Польши. Заводом «Хаяпейск», с Варшавским институтом стекла и керамики. Мы рассматриваем возможности Польши для более активного изучения европейских норм по продвижению своей продукции в Европу.

Многовекторная политика для мультинациональной Беларуси это не роскошь, а средство продвижения своих товаров, идей, культурных ценностей. И работать эффективно, в данном случае, это, прежде всего, работать вместе.

Алексей Мартиненок, Олег Волков, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.