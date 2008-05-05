На Радуницу в Беларуси не остаются без внимания и могилы неизвестных солдат

В республике около полутора сотен таких захоронений, где покоятся несколько тысяч погибших на второй мировой.

Сегодняшнее поколение сполна отдает дань памяти подвигу советских солдат. Поэтому на Радуницу на братских могилах столь же многолюдно, как и на обычных кладбищах.



Для особо тщательной уборки солдатских могил у учеников Путьковской школы сразу несколько причин. Радуница, грядущий день Победы и просто глубокое уважение к памяти погибших воинов. На мемориальном комплексе у деревни Быново похоронены почти 2 тысячи советских бойцов. Это лишь малая часть погибших на этом участке фронта человек. Ежегодно поисковые отряды находят останки жертв второй мировой. В середине войны бои здесь были особо ожесточенными.



Каждый год на Радуницу в Чаусский район приезжают сотни человек. Среди множества фамилий на мемориальных досках они ищут своих родственников. У этой женщины на войне погибли братья. На захоронении под Быново их имен пока нет. Однако поисковые работы не прекращаются никогда. Поэтому когда-нибудь будут найдены сведения и об этих людях. Ведь не забыт никто.

