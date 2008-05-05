На Радуницу в Беларуси не остаются без внимания и могилы неизвестных солдат

Сегодняшнее поколение сполна отдает дань памяти подвигу советских солдат. Поэтому на Радуницу на братских могилах столь же многолюдно, как и на обычных кладбищах.
Для особо тщательной уборки солдатских могил у учеников Путьковской школы сразу несколько причин. Радуница, грядущий день Победы и просто глубокое уважение к памяти погибших воинов. На мемориальном комплексе у деревни Быново похоронены почти 2 тысячи советских бойцов. Это лишь малая часть погибших на этом участке фронта человек. Ежегодно поисковые отряды находят останки жертв второй мировой. В середине войны бои здесь были особо ожесточенными.
Каждый год на Радуницу в Чаусский район приезжают сотни человек. Среди множества фамилий на мемориальных досках они ищут своих родственников. У этой женщины на войне погибли братья. На захоронении под Быново их имен пока нет. Однако поисковые работы не прекращаются никогда. Поэтому когда-нибудь будут найдены сведения и об этих людях. Ведь не забыт никто.