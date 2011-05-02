На Радуницу на белорусско-литовской границе открыты пункты упрощенного пропуска

Жители белорусского и литовского приграничья смогут вместе провести День поминания предков. По договоренности погранведомств, между странами открыты пункты упрощенного пропуска.

Сегодня и завтра они будут работать с 10 утра до 5 часов вечера.

Пересечь границу можно на автомобиле, велосипеде и даже пешком. Воспользоваться такими переходами смогут жители, проживающие в пограничных зонах. При этом при себе необходимо иметь все документы, дающие право на пересечение госграницы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Межов, начальник пограничного поста «Мотыли» Лидского пограничного отряда:

Граждане Республики Беларусь и Литовской Республики должны с собой иметь документы: национальный паспорт со штампом визы, а также документы, подтверждающие проживание граждан Республики Беларусь в приграничной зоне.

Осуществляется бестоварный пункт пропуска: с собой можно везти только личные вещи.