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На Радуницу на белорусско-литовской границе открыты пункты упрощенного пропуска

02 мая 2011 14:09
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Жители белорусского и литовского приграничья смогут вместе провести День поминания предков. По договоренности погранведомств, между странами открыты пункты упрощенного пропуска.

Сегодня и завтра они будут работать с 10 утра до 5 часов вечера.

Пересечь границу можно на автомобиле, велосипеде и даже пешком. Воспользоваться такими переходами смогут жители, проживающие в пограничных зонах. При этом при себе необходимо иметь все документы, дающие право на пересечение госграницы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Межов, начальник пограничного поста «Мотыли» Лидского пограничного отряда:
Граждане Республики Беларусь и Литовской Республики должны с собой иметь документы: национальный паспорт со штампом визы, а также документы, подтверждающие проживание граждан Республики Беларусь в приграничной зоне.
Осуществляется бестоварный пункт пропуска: с собой можно везти только личные вещи.

# общество

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