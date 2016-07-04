На работу – на велосипеде: почему так важно крутить педали и во сколько обходится это удовольствие

Новости Беларуси. Всё больше белорусов предпочитают здоровый образ жизни. И одним из самых доступных способов поддерживать свой организм в тонусе становится прогулка на велосипеде. Правда, горожан, которые предпочли двухколесный транспорт автомобилю, могло быть гораздо больше. Ведь здоровье каждого – это здоровье нации. Об этом много говорил и Президент на торжествах в честь Дня Независимости. «Крутить педали» – увлечение полезное по многим причинам. Это давно оценили и опытные медики. В Могилевской больнице появился целый проект по здоровому образу жизни. Подробности у корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Масловская на работе – медсестра, а по пути на работу и домой – велосипедистка. В седле двухколесного друга каждый день.

Елена Масловская, медсестра Могилевской городской больницы №1:

Сердце при езде на велосипеде сокращается в тысячи раз быстрей. Легкие расправляются. Воздействие велосипеда на мышцы колоссальнейшие.

Елена убеждена: здоровый образ жизни – лучшая профилактика болезней. Полезным увлечением – «крутить педали» – девушка заразила и коллег. Начальство довольно. Профессиональные и здоровые работники лучше, чем просто профессиональные.

Валерий Кононков, заведующий отделением реанимации Могилевской городской больницы №1:

Только в нашем отделении как минимум четверо врачей ежедневно ездят на работу и с работы на велосипедах. Сегодня не очень хорошая погода. К нам обычно присоединяются большее количество людей.

Разработанный Еленой проект по здоровому образу жизни победил на республиканском профсоюзном конкурсе. Часть его уже реализована. У могилевской больницы появилась крытая велопарковка.

Для Алексея велосипед – это и вовсе стиль жизни. Столичным многополосным автомагистралям предпочитает велодорожку. Поездки на работу – это еще и отличная физическая форма.

Алексей Дружченко:

У меня ближний маршрут – 10,5 км. Но мы не ищем легких путей. Мы себе сделали маршрут 13,5 км. Туда и обратно получается 27 км. Это немного. Потому что в выходные мы катаем 120 – 200 км. Если кто-то думает, что велосипед – это дешевый вид транспорта, то он ошибается. Велосипед стоит в районе 700 долларов. Но на деньги мы не смотрим, потому что это здоровье, оно прежде всего.

Доступный любому велосипед – программа максимум для отечественного производителя. Сегодня он занимает долю в половину внутреннего рынка велосипедов. Самая популярная модель – классический вариант двухколесного друга для людей постарше.

Александр Трофимов, начальник производства ООО «Мотовелозавод»:

В основном, такую модель покупает сельский житель Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан. В линейке у нас около 55 моделей. Как правило более дешевые – собственного производства.

В планах – модернизация производства, чтобы вместо стальной рамы делать современную, полегче – из алюминия. И научиться наносить краску более изысканной палитры. Завод ищет эффективные способы ведения бизнеса. Даже начал принимать заказы на сварку, хромирование и другие работы.

В столице же велодорожки позволяют подобрать много маршрутов на самый разный вкус. Число велосипедистов с каждым годом растет не только в Минске, но и во всей республике. Уже 3 года назад Белорусы покупали столько же велосипедов, сколько и автомобилей – 100 тысяч в год.