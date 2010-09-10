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На проспекте Рокоссовского в Минске проложат трамвайные пути до улицы Якубова

10 сентября 2010 06:30
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Проспект Рокоссовского не досчитался полсотни деревьев. Бдительные минчане обратились на нашу горячую линию с вопросом, почему многолетние липы, клёны и голубые ели вырывают с корнем. Как оказалось, зеленая аллея уступила дорогу новой магистрали.

На проспекте начался первый этап расширения проезжей части. По всей восьмиполоске проложат трамвайные пути до улицы Якубова. На перекрёстке с улицей Плеханова дорогу свяжет подземный переход. А выкопанные деревья украсят парк имени Грековой. 

Вячеслав Соболевский, исполняющий обязанности инженера УП «Зеленстрой» ленинского района:
Те, которые помоложе, небольшого диаметра и годятся для пересадки, те мы пересаживаем. С большим диаметром на пересадку не идут – идут на валку. Это все согласовано, есть разрешение со всеми инстанциями на вырубку этих деревьев и на пересадку.

# общество

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