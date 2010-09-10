На проспекте Рокоссовского в Минске проложат трамвайные пути до улицы Якубова

Проспект Рокоссовского не досчитался полсотни деревьев. Бдительные минчане обратились на нашу горячую линию с вопросом, почему многолетние липы, клёны и голубые ели вырывают с корнем. Как оказалось, зеленая аллея уступила дорогу новой магистрали.

На проспекте начался первый этап расширения проезжей части. По всей восьмиполоске проложат трамвайные пути до улицы Якубова. На перекрёстке с улицей Плеханова дорогу свяжет подземный переход. А выкопанные деревья украсят парк имени Грековой.

Вячеслав Соболевский, исполняющий обязанности инженера УП «Зеленстрой» ленинского района:

Те, которые помоложе, небольшого диаметра и годятся для пересадки, те мы пересаживаем. С большим диаметром на пересадку не идут – идут на валку. Это все согласовано, есть разрешение со всеми инстанциями на вырубку этих деревьев и на пересадку.